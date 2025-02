Luighi, do Palmeiras, projeta duelo contra o Mirassol: ‘Ganhar ou ganhar’

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (21/02) e iniciou a preparação para o duelo contra o Mirassol. As equipes se enfrentam no domingo (23/02), às 18h30, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. E o garoto Luighi ressaltou que o Verdão só pode mirar um único resultado no interior.

“Todo mundo aqui sabe que a vitória de ontem foi muito importante para nossa equipe e para o nosso campeonato. Agora no jogo contra o Mirassol é ganhar ou ganhar. Eu creio que a gente vai focado e determinado para buscar uma boa vitória e sair com o nosso objetivo”, disse o atacante.

Alíás, Luighi marcou o seu primeiro gol na temporada, no duelo contra o Botafogo-SP, na última quinta-feira (20/02). Agora espera ajudar o Palmeiras mais ainda, começando agora em busca de uma vaga no mata-mata do Estadual.

“Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras, por ter ajudado o time. Sabemos que não era uma partida fácil e, mesmo assim, a gente impôs o nosso ritmo e, graças a Deus, eu consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência. Eu venho evoluindo muito, venho treinando cada dia mais, mas sempre ouvindo os mais velhos, os conselhos que eles dão para mim. Isso tudo facilita muito a nossa evolução aqui dentro. É seguir do jeito que eu estou vindo e batalhar a cada dia para conseguir o meu espaço”, completou o atacante.

Como foi o treino do Palmeiras

Os titulares fizeram regenerativo na área interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou uma atividade de marcação e aproximação com passes curtos em dimensões reduzidas. Aliás, na parte final, houve um trabalho técnico de sete contra sete e Felipe Anderson, em transição física, atuou como curinga.

