Alcaraz explica saída do Flamengo: ‘Aconteceram coisas’

Alcaraz faz boas atuações pelo Everton, da Inglaterra. No entanto, o jogador foi questionado sobre a sua saída do Flamengo, onde não atuou nem seis meses. Em entrevista, o meia rompeu o silêncio e explicou a sua saída tão precoce do futebol brasileiro.

“Eu estava feliz no meu período no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo”, disse ao The Guardian.

O meia também afirmou que pretende estender sua permanência na Inglaterra.

“Atualmente é um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo. Eu gostaria de jogar com esta camisa por um período maior, com certeza”, completou.

Alcaraz, aliás, chegou ao Flamengo em agosto de 2024 por 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) do Southampton, da Inglaterra. O argentino, entretanto, não conseguiu boa sequência no clube rubro-negro. Com muitas opções no setor, ele, afinal, não entrou em campo com decorrência. Por isso, a decisão do Flamengo de emprestá-lo.

O empréstimo vai até meados deste ano e, se somar seis jogos como titular, o argentino será obrigatoriamente comprado pelo Everton. Caso feche em definitivo com os ingleses, o Rubro-Negro receberá cerca de R$ 120 milhões. Pelo clube inglês, Alcaraz já soma apenas quatro partidas, com um gol e uma assistência.

