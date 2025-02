Las Palmas x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Na busca por se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste sábado (22), às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada, no Estádio Gran Canaria, diante do Las Palmas. Em lados opostos na tabela, ambas as equipes necessitam vencer para ganhar ainda mais segurança e moral na reta final da competição.

Os donos da casa, nesse sentido, ocupam a 17ª posição, primeira acima da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes somam 51 pontos, na liderança. O intuito, portanto, é se distanciar dos rivais Real (51) e Atlético de Madrid (50) e se manter na ponta da tabela.

Onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo para todo Brasil na ESPN, pela TV fechada e pela plataforma de streaming Disney+.

Como chega o Las Palmas

Atualmente, a equipe luta contra o rebaixamento e não sabe o que é vencer desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Desde então, foram seis derrotas em sete partidas. Curiosamente, uma das poucas vitórias do time na La Liga foi justamente contra o Barcelona, no primeiro turno. Assim, o técnico Diego Martínez deve colocar em campo uma formação que privilegie a defesa, tentando explorar os contra-ataques.

Como chega o Barcelona

Os comandados do técnico Hansi Flick retomaram a liderança da competição após o triunfo sobre o Rayo Vallecano na rodada passada e tentam se manter na ponta. Dessa forma, no momento, são 12 jogos sem perder em todas as competições, sendo a última derrota no dia 21 de dezembro, para o Atlético de Madrid. Ele não terá o goleiro Ter Stegen, o zagueiro Christensen e o volante Marc Bernal, todos lesionados. Por outro lado, Koundé e Araújo voltam ao time.

Las Palmas x Barcelona

25ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 22/02/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Gran Canaria, nas Ilhas Canárias (ESP)

Las Palmas: Cillessen; Viti Rozada, Alex Suárez, McKenna e Mármol; Enzo Loiodice, Bajcetic e Javi Muñoz; McBurnie, Moleiro e Manu Fuster. Técnico: Diego Martínez.

Barcelona: Szczęsny; Héctor Fort, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Álex Baldé; Pedri e De Jong; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Adrian Cordero Vega

VAR: Carlos del Cerro Grande

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.