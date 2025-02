Benfica x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica entrará em campo neste sábado (22) pela 23ª rodada da Liga de Portugal, temporada 2024/2025. A equipe comandada por Bruno Lage ocupa a segunda colocação, com 50 pontos. Já o Boavista, lanterna da competição, soma apenas 12 pontos. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir

O streaming Disney+ transmite a partida ao vivo a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Benfica

O time da capital portuguesa segue na perseguição ao seu maior rival, o Sporting, atual campeão. A equipe está dois pontos atrás do líder. Pavlidis é a principal esperança de gols do time de Bruno Lage. Por outro lado, além da briga pelo título, a necessidade de ficar na frente do Porto por vaga na próxima edição da Champions League.

Como chega o Boavista

O lanterna ainda tem chances de escapar do rebaixamento? A equipe está a oito pontos do primeiro time fora da zona. No entanto, nada melhor do que iniciar uma reação pontuando diante do Benfica em Lisboa. Bozenik é a principal esperança de gols do Boavista.

BENFICA X BOAVISTA

23ª rodada da Liga de Portugal

Data e horário: Sábado, 22/02/2025, às 15h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz em Lisboa, Portugal

BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes, Kokçu; Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

BOAVISTA: Dutra; Pérez, Abascal, Fogning; Pedro Gomes, Reisinho, Vukotic, Joel Silva; Gonçalo Miguel, Salvador Agra, Bozenik. Técnico: Lito Vidigal

Árbitro: José Bessa (POR)

