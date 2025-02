Millonarios aceita proposta do Vasco por Neiser Villarreal

O Millonarios (COL) aceitou uma proposta oferecida pelo Vasco pelo jovem atacante Neiser Villarreal, de 19 anos. Os colombianos entenderam como positiva a oferta tanto nos valores, como na forma de pagamento.

É o que afirma o “ge” em publicação desta sexta-feira (21). Segundo a matéria, o Vasco agora buscará costurar acordo com os representantes do jogador, que tem mercado por conta de sua participação no Sul-Americano sub-20, vencido pelo Brasil.

Afinal, o jogador anotou oito gols e deu quatro assistências, sendo o artilheiro da competição. A Colômbia foi uma das qualificadas para o Mundial da categoria. Segundo o jornalista colombiano Pipe Sierra, a proposta é de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,8 milhões na cotação atual).

Assim, o Cruz-Maltino acena com proposta de cinco temporadas, apostando em plano de carreira para buscar convencer Villarreal. Ele chegaria para ser uma opção ao centroavante Vegetti, dos principais jogadores do elenco.

