Torino x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a eliminação na Champions League no meio de semana, o Milan volta a campo já neste sábado (22) visando se recuperar do duro baque que sofreu em casa. A equipe, em sétimo no Campeonato Italiano, encara o Torino, às 14h (de Brasília), no estádio Olímpico de Turim, visando subir na tabela e buscar vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Saiba tudo sobre o importante duelo, válido pela 26ª rodada da Serie A.

LEIA MAIS: Estes são os jogos das oitavas da Champions: terá Real x Atlético

Como chega o Torino

O Torino chega em fase conturbada para a partida deste sábado. Venceu apenas um de seus últimos nove compromissos (todos pela Serie A), apesar de ter perdido apenas dois no mesmo recorte.

Em casa, por outro lado, a equipe surge invicta no ano, já que sua última derrota foi dia 21 de dezembro para o Bologna. Desde então, foram três empates e uma vitória. O técnico Paolo Vanoli não deve contar com o meia Ilic, que ainda se recupera de problemas físicos após ver sua saída para o Spartak Moscou melar.

Como chega o Milan

Apesar de vir de duas vitórias na Serie A, o Milan precisa lamber as feridas. Afinal, vem de dura eliminação em pleno San Siro na Champions League, dando adeus precocemente à competição após só empatar em 1 a 1 com o Feyenoord. Em sétimo na liga italiana, os Rossoneri precisam da vitória para se aproximar da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O time do técnico Sérgio Conceição vem com 41 pontos – cinco a menos que a quarta colocada Juventus, último time que garante vaga no torneio continental. Vale lembrar, porém, que o Milan possui um jogo a menos em relação a todos os times acima na tabela (24 x 25).

Conceição, que segue sem contar com o brasileiro Emerson Royal, lesionado, avaliou a dificuldade da partida em coletiva nesta sexta-feira (21), véspera do confronto. Florenzi e Loftus-Cheek seguem fora de ação, com Walker surgindo como dúvida.

“Vai ser uma partida difícil, de grandíssima intensidade. Eles de vez em quando jogam muitas bolas longas e têm jogadores rápidos lá na frente. Têm meio-campistas interessantes, como o Ricci, por exemplo. Eles têm jogadores de muita intensidade, que causam problemas aos adversários. Historicamente, é um campo difícil de se jogar. Então, precisamos estar no nosso melhor nível, no sentindo de agressividade e foco nas transições”, analisou o português.

Torino x Milan

26ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 22/02/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, em Turim (ITA)

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco e Sosa; Casadei, Ricci, Lázaro, Vlasic e Karamoh; Che Adams. Técnico: Paolo Vanoli

Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pulisic, João Félix e Rafael Leão; Santi Giménez. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: Simone Sozza (ITA)

Auxiliares: Alessio Tolfo (ITA) e Alessandro Cipressa (ITA)

VAR: Daniele Paterna (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (Premium)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.