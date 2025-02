Everaldo se diz motivado e explica vinda ao Fluminense

O atacante Everaldo, novo reforço do Fluminense, falou sobre os motivos que o fizeram optar por deixar o Bahia e aceitar a proposta para atuar no Rio de Janeiro. Ao canal do Flu no YouTube, em entrevista divulgada nesta sexta-feira (21), o jogador revelou que atuar no Maracanã é, afinal, um dos principais fatores para tal escolha.

“Muito feliz. Chegar num clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira. Estou bastante motivado para esse grande desafio. Falar do Fluminense é muito fácil: é um time muito grande, que vai disputar grandes campeonatos esse ano e fico muito feliz de estar participando desse projeto. Vou dar o máximo para honrar essa camisa”, disse o atacante.

O atacante de 33 anos, que assinou contrato até o fim de 2026, já até marcou no Maracanã enquanto atuava pelo Bahia, aliás. Foi em jogo contra o Flamengo, no Brasileirão de 2024.

“Como todos sabem, eu estava no Bahia. Tinha mais um ano de contrato lá, mas aí quando chegou o Fluminense, eu tive a certeza de que era o momento de buscar um novo desafio. Fiquei contente e não pensei duas vezes. Foram vários fatores que me fizeram tomar a decisão de vir para o Fluminense e jogar no Maracanã é um deles. Já tive oportunidade de fazer gol no Maracanã, mas estar realizando esse sonho jogando pelo Fluminense é muito gratificante. Não vejo a hora de entrar no campo e exercer minha profissão”, revelou.

