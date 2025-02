Textor se irrita com críticas dos jogadores do Botafogo

Após derrota para o Racing no primeiro jogo da Recopa, o zagueiro Barboza e atacante Savarino, do Botafogo, criticaram o planejamento com relação a contratação do novo técnico para a temporada. No entanto, o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, não recebeu bem as declarações dos jogadores e deixou claro sua irritação.

De acordo com o “ge”, o norte-americano não gostou de ver exposta publicamente a insatisfação do grupo com a falta de um nome para o comando da equipe. Além disso, o norte-americano ficou irritado com a atuação alvinegra na Argentina, principalmente com a postura apresentada pela equipe.

Em Buenos Aires, Barboza e Savarino tornaram público apenas o sentimento dos atletas. Há algumas semanas já existia uma irritação de boa parte do elenco com a demora para a definição de um nome no comando da equipe.

“O treinador de hoje só teve três treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 jogadores, aos poucos, os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. O tempo é curto, isso atrapalha. Não conseguimos ter uma nova ideia, fazer o que o treinador quer. O trabalho tem uma semana. É difícil que as coisas deem certo desse jeito”, declarou o zagueiro.

Desde a saída de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Textor só vem recebendo negativas de treinadores. André Jardine, Rafael Benítez, Tata Martino, Paulo Fonseca, Tite e Vasco Matos são alguns exemplos de negociações que não foram à frente. O italiano Roberto Mancini é a bola da vez.

