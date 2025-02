Grêmio terá ausência de Aravena e João Pedro deve ser poupado em semifinal

O técnico Gustavo Quinteros terá provavelmente duas baixas no time do Grêmio para a partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22), diante do Juventude. Isso porque o clube atualizou a situação de dois dos seus titulares que precisaram de substituição no último compromisso da equipe. O lateral-direito João Pedro e o atacante Aravena deixaram o gramado ainda no primeiro tempo na estreia da equipe na Copa do Brasil contra o São Raimundo, em Roraima.

O Imortal comunicou que, após exames, não houve a constatação de uma ampla contusão ligamentar de João Pedro no tornozelo esquerdo. Por sinal, informou que o lateral-direito já está em processo de recuperação com a fisioterapia. Apesar do problema não ser tão grave, a comissão técnica deve optar por poupá-lo.

Já Aravena teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita. O chileno, aliás, sofreu o mesmo problema do argentino Pavón. O Tricolor Gaúcho não indicou um período exato para o tratamento da contusão, mas a expectativa é a de que ele volte a ter condições de atuar após duas semanas. Ou seja, caso se confirme este período para retornar aos gramados, o atacante voltaria a estar disponível apenas em uma possível decisão do Estadual.

Possíveis soluções para desfalques do Grêmio

Assim, o mais provável é que o treinador Gustavo Quinteros mantenha seus substitutos no time titular. No caso, o lateral-direito João Lucas e o atacante belga Francis Amuzu, dois reforços desta janela de transferências. Portanto, o provável time do Grêmio para enfrentar o Caxias é: Tiago Volpi; João Lucas, Rodrigo Ely, Jemerson, Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.

O Grêmio inicia a disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (22). A partida de ida contra o Juventude vai ocorrer, às 21h30 (de Brasília), na Arena, pois teve uma campanha na fase de grupos inferior ao adversário. Portanto, o Jaconero terá a vantagem de decidir a classificação para a final do torneio em sua casa, no dia 1º de março, às 16h30, no Alfredo Jaconi.

