Flamengo x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do título da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Maricá, neste sábado (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª e última rodada da competição, fase inicial do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro está na liderança, com 20 pontos, e já está na semifinal, enquanto o Tsunami, por sua vez, tenta entrar na zona de classificação para a Taça Rio. O time de Reinaldo está na nona colocação, com 12 pontos.

Para o Flamengo não confirmar o título precisa perder para o Maricá e o Volta Redonda apenas empatar com o Boavista. Se vencer, o Rubro-Negro fatura mais uma taça na temporada e vai lutar pela conquista do Campeonato Carioca.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Maricá, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara, terá a transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

Como chega o Flamengo

Para a partida contra o Maricá, o Flamengo com desfalques: Alex Sandro, Michael e Juninho. Os três ainda se recuperam de lesões e fizeram atividades separadas do elenco durante a semana. No entanto, há duas dúvidas. Ayrton Lucas ficou fora das últimas duas rodadas por causa de uma pancada no joelho, participou de treinos nesta semana, mas ainda não tem presença garantida. Por outro lado, De la Cruz perdeu atividades por causa de um corte no pé, sofrido em casa, e não deve ir para o jogo.

Desta forma, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares da partida como o caso de Arrascaeta. Com os desfalques do setor de ataque, Everton Cebolinha deve ganhar chance como titular após se recuperar da lesão do ano passado. Apesar disso, o Fla é muito favorito para confirmar o título da Taça Guanabara.

Como chega o Maricá

Do outro lado, o Maricá não tem desfalques para o duelo contra o Flamengo. O técnico Reinaldo, entretanto, pode fazer algumas mudanças no time principal após derrota para Portuguesa. O Tsunami ainda busca uma vaga na Taça Rio, apesar da dificuldade. No entanto, o time de Maricá se despede com uma participação, especialmente nas rodadas iniciais, ao disparar na liderança e chegou a sonhar com uma vaga na semifinal. Aliás, o foco principal era não cair para Série B do Carioca, o que já foi concluído com sucesso.

FLAMENGO x MARICÁ

11ª rodada da Taça Guanabara (fase inicial do Carioca)

Data-Hora: 22/02/2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globoplay

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela; Allan (Pulgar), Evertton Araújo, Gerson; Luiz Araújo, Cebolinha (Plata) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

MARICÁ: Dida, Almir, Mizael e Sandro; João Victor, Clayton, Vinícius Matheus e Walber; Denilson, Jonathan e Hugo Borges. Técnico: Reinaldo Oliveira.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

