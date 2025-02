The Strongest é goleado e cai em torneio amistoso na Bolívia

Antes do duelo que decide seu futuro na Libertadores, o The Strongest sofreu uma sonora goleada em solo boliviano. Contra o Universitario de Vinto, o Tigre perdeu por 3 a 0 e caiu na disputa do Torneio Amistoso de Verão.

A partida em questão era válida pelas quartas de final da competição que serve como preparação visando a temporada 2025. Diferente do que ocorre em Argentina e Brasil, por exemplo, os jogos em nível competitivo, na Bolívia, ainda não começaram.

Diante do caráter meramente preparatório, o The Strongest entrou em campo contra a representação de Vinto com uma escalação majoritariamente reserva. Desse modo, o único utilizado que também esteve em campo contra o Bahia foi Luciano Ursino, mas por um motivo específico. Em razão de ter sido expulso logo no começo do confronto de ida da Liberta, ele está fora do embate decisivo, em Salvador. Assim, o jogo de caráter amistoso serviu para ganho de ritmo.

Agora, todas as atenções do clube de La Paz se voltam para o jogo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na próxima terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília). Como o jogo de ida terminou 1 a 1, qualquer triunfo é suficiente para brasileiros ou boliviano enquanto novo resultado de igualdade leva a disputa para as penalidades.

O classificado da chave encara, na terceira e última eliminatória antes dos grupos da Libertadores, quem avançar de Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile. Na ida, em solo uruguaio, vitória dos anfitriões por 1 a 0.

