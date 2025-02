Fluminense pode estrear Otávio, já inscrito no BID

O volante Otávio já pode estrear pelo Fluminense. Afinal, o jogador de 30 anos apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (21), o que o coloca em condições de jogo.

Assim, ele já pode reforçar o elenco do técnico Mano Menezes neste domingo (23), quando o Tricolor encerra sua participação na Taça Guanabara em duelo contra o Bangu, no Maracanã. A partida pode valer vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

Otávio chegou proveniente do Atlético-MG e já até foi apresentado à imprensa. Outro reforço do Fluminense – o atacante Everaldo – também está apto a estrear pelo Tricolor carioca.

Contra o Bangu (já rebaixado), só a vitória interessa ao Fluzão. Isso porque o time precisa do triunfo para ter chances de classificação às semifinais do estadual. Caso vença, precisará de um tropeço do Madureira diante o Nova Iguaçu para avançar. Caso o Madura ganhe seu jogo, restará ao Fluminense vencer o Bangu e torcer por tropeço do Vasco contra o Botafogo, em duelo que também ocorre no domingo. Se o Cruz-Maltino vencer, o time de Mano Menezes precisará vencer por um saldo superior à hipotética vitória do Vasco.

Isso ocorre porque Flu (quinto) e Vasco (quarto) se igualam em pontos (14) e nos dois primeiros critérios de desempate: vitórias (três para cada) e saldo de gols (três para cada). No terceiro critério (número de gols pró), o Cruz-Maltino leva vantagem, já que anotou 12 gols contra dez do Fluzão.

