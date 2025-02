Caxias x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Caxias dão início à luta por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22). As equipes se enfrentam pela partida de ida das semifinais do Estadual, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O Colorado está embalado com a melhor campanha da fase de grupos do torneio, além de permanecer invicto na temporada.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV 2, na TV fechada, no Premiere pelo sistema pay-per-view, além da RBS TV, a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.

Como chega o Caxias

O Grená garantiu a sua classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho com a melhor campanha entre os segundos colocados da fase de grupos do torneio. Os quatro jogos sem perder também contribuíram para carimbar a vaga. O treinador Luizinho Vieira não vai poder utilizar o volante Pedro Cuiabá para o jogo de ida, pois ele cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, o comandante analisa três opções para substituí-lo: Lorran, Mantuan e Paulinho.

Ainda há uma dúvida no ataque envolvendo Gabriel Lima, que foi poupado do último compromisso da equipe, o empate com o São José. O atleta estava pendurado com dois cartões amarelos e também indicou dores musculares. Portanto, caso tenha condições, dever retornar ao time titular no lugar de Calyson. Vale ressaltar que Iago também briga pela vaga. Richard e Welder também disputam espaço no setor ofensivo.

Como chega o Internacional

O Colorado teve a semana livre apenas de treinamentos para se preparar para este confronto. Além disso, neste período, o treinador Roger Machado teve que encontrar soluções para os desfalques de peças essenciais, como o meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley, que sofreram lesões no último compromisso da equipe.

O volante Thiago Maia deixou de ser uma opção depois de acertar o seu retorno ao Santos. Além disso, o Inter ainda confirmou a ausência de Borré entre os relacionados. O colombiano reclamou de dores musculares e se tornou motivo de preocupação. Neste contexto, Wanderson deve estar entre os 11 iniciais e Carbonero deve formar dupla de ataque com Valencia.

CAXIAS X INTERNACIONAL

Jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 22/02/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson, Kelvyn; Lorran (Mantuan ou Paulinho), Vini Guedes, Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Gabriel Lima ou Iago) e Richard (Welder). Técnico: Luizinho Vieira.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wanderson, Carbonero e Vitinho; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Daniel Stanislau (RS)

VAR: Anderson da Silva Farias (RS)

