Arsenal x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino na Premier League 2024/25. Neste sábado (22), Arsenal e West Ham se enfrentam às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal está vivo na briga pelo título e se aproximou do topo da tabela após tropeços do líder Liverpool. Os Gunners estão na segunda posição da Premier League com 53 pontos, oito a menos que os Reds. Porém, o time londrino tem uma partida a menos que o seu principal concorrente pela liderança. O time comandado pelo técnico Mikel Arteta vem de uma vitória fora de casa sobre o Leicester, por 2 a 0.

Apesar da grande fase, o Arsenal está com vários desfalques. Os atacantes Saka, Kai Havertz, Martinelli e Gabriel Jesus, além do zagueiro Tomiyasu, estão machucados e são baixas para este sábado.

Dessa maneira, o ataque dos Gunners deve ser formado por Nwaneri, Trossard e Merino.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham não vive um bom momento na temporada e não vence há quatro rodadas na Premier League. Assim, a equipe caiu para a 16ª posição, com 27 pontos, e já olha para a zona do rebaixamento. Isto porque a vantagem para o Ipswich Town, primeiro na degola, é de apenas 10 pontos. O time vem de uma derrota em casa, por 1 a 0, para o Brentford.

Além disso, o técnico Graham Potter tem uma série de desfalques para o clássico londrino. Os atacantes Michail Antonio, Niclas Fullkrug e Crysencio Summerville, o lateral direito Vladimir Coufal e o meio-campista Lucas Paquetá, lesionados, estão fora da partida.

Arsenal x West Ham

26ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 22/02/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey e Rice; Nwaneri, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson Palmieri; Ward-Prowse e Álvarez; Bowen, Soler e Kudus; Ferguson. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

VAR: Peter Bankes (ING).

