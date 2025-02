São Paulo confia no trabalho de Zubeldía e tenta proteger o técnico

O São Paulo de Luis Zubeldía ja se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas o futebol da equipe não está agradando. Afinal, o Tricolor não vence há cinco partidas no Estadual. Portanto, o treinador argentino está sofrendo críticas no comando do clube.

Na última quarta-feira (19), o Soberano perdeu para a Ponte Preta, por 2 a 1, no Morumbis, e ouviu vaias da torcida. Nas quatro rodadas anteriores, empatou com Palmeiras, Velo Clube e Inter de Limeira, além de perder para o Bragantino.

Apesar disso, a diretoria do São Paulo não pensa em despensar Zubeldía, pois acredita na recuperação do time na temporada. Assim, quer blindar o comandante para que ele possa trabalhar nas semifinais do Paulistão e voltar a demonstrar bons resultados.

O treinador, aliás, também reconhece o momento ruim da equipe e não foge das suas responsabilidades internamente. Ele considera necessário realizar ajustes táticos e técnicos no time para recuperar um desempenho mais satisfatório.

Apesar de evitar falar sobre o futuro do clube, a ideia da diretoria do São Paulo, pelo menos até essa sexta, é pela sequência de Zubeldía. Mas as partes também entendem que o conjunto precisa reagir e mostrar resultado para aliviar a crise. As informações são do ge.

Próximo jogo

Uma boa oportunidade para o time mostrar evolução antes das semifinais do Estadual é o duelo pela 12ª e última rodada do torneio, contra o São Bernardo. A partida está marcada para o próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Primeiro de Maio.

