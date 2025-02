Aston Villa x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Aston Villa e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), pela 26ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, e coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Inter Miami estreia na MLS e amplia impacto global com Messi

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa vive um péssimo momento na Premier League e precisa se recuperar para voltar à briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Há cinco rodadas sem vencer, com quatro empates e uma derrota, os Villans caíram para a 9ª posição, com 39 pontos, quatro a menos que o Bournemouth, 5º colocado.

Além disso, o pressionado técnico Unai Emery terá alguns problemas no elenco para o jogo deste sábado. Dessa maneira, desfalque de última hora fica por conta de Alex Disasi, que não pode entrar em campo por pertencer ao Cheslea. Pau Torres, Boubacar Kamara, Ross Barkley e Amadou Onana, lesionados, são baixas confirmadas. Já Leon Bailey e Ezri Konsa são tratados como dúvidas.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea vinha de um momento positivo, mas saiu da zona de classificação para as próximas competições europeias. Com as duas derrotas nas últimas três rodadas, os Blues caíram para 6ª posição, com os mesmos 43 pontos do Bournemouth, 5º colocado.

Além disso, o Chelsea enfrenta alguns problemas no elenco. Nicolas Jackson, Marc Guiu, Noni Madueke, Benoit Badiashile, Wesley Fofana e Roméo Lavia, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado. Ao mesmo tempo, Mudryk, suspenso, também está fora.

Por fim, a boa notícia para os Blues fica por conta do retorno de Malo Gusto, recuperado de lesão.

Aston Villa x Chelsea

26ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 22/02/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: Villa Park, em Birmingham (ING).

Aston Villa: Emiliano Martínez; Andrés García, Axel Disasi, Mings e Lucas Digne; McGinn e Tielemans; Morgan Rogers, Marco Asensio e Marcus Rashford; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: Emiliano Martínez; Andrés García, Axel Disasi, Mings e Lucas Digne; McGinn e Tielemans; Morgan Rogers, Marco Asensio e Marcus Rashford; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.