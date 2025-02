Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio mudou o foco rapidamente após a classificação desgastante para a segunda fase da Copa do Brasil. O elenco dirigido por Gustavo Quinteros fez uma preparação simultânea para o duelo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, neste sábado (22), às 21h30, na Arena do Grêmio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Imortal ganhou ânimo para a partida de ida das semifinais do Estadual diante de um rival indigesto neste início de temporada. Afinal, o Juventude foi o único adversário que impôs uma derrota ao time de Porto Alegre. Por isso, não faltará esforço ao Tricolor Gaúcho para garantir uma revanche e criar uma vantagem de olho em uma das vagas na final.

Quinteros terá a missão de encontrar substitutos para o lateral-direito João Pedro e o atacante Aravena. O primeiro deve ser poupado após sentir dores no tornozelo esquerdo, embora não tenha lesão constatada. Com isso, ele está em tratamento com a fisioterapia. Em contrapartida, o chileno já deu início à recuperação em decorrência de uma contusão na coxa direita.

Desse modo, Igor Serrote – de volta após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira – e Amuzu provavelmente serão os respectivos substitutos. A performance aquém das expectativas de alguns titulares pode resultar em mudanças por parte de Quinteros. Assim, há a chance de o zagueiro Wagner Leonardo e o meio-campista Monsalve receberem oportunidades entre os 11 iniciais.

Como chega o Juventude

O Jaconero está confiante para os dois confrontos contra o Grêmio, já que não perde há seis jogos no Gauchão. A única ausência para o técnico Fábio Matias será o lateral-esquerdo Felipinho, com um problema no braço. Por outro lado, o centroavante Gilberto se recuperou de contusão e provavelmente ficará como opção no banco. Assim, o comandante terá condições de escalar o mais próximo possível do seu time ideal, depois de modificações em três rodadas em sequência.

GRÊMIO X JUVENTUDE

Jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 22/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Rodrigo Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Monsalve); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Erick Farias e Ênio. Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael Alves (RS) e Leirson Martins (RS)

VAR: Douglas da Silva (RS)

