Tombense x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG enfrenta o Tombense neste sábado (22), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro. No jogo de ida, no Mineirão, o Galo venceu por 2 a 0 e, portanto, entra com vantagem para a partida decisiva. Aliás, Hulk marcou os dois gols do duelo. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do pay-per-view Premiere.

Como chega o Tombense

Com os mesmos 16 pontos que o Galo, a equipe se classificou com a melhor campanha na frase de grupos. O líder do Grupo A ficou na frente de Atlético, Betim e Uberlândia. Agora, já na semifinal, precisa contar com o fator casa para reverter o revés sofrido em Belo Horizonte.

Porém, o técnico Raul Cabral tem dois desfalques para o confronto. O primeiro é o zagueiro Rony, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último treino da equipe e, portanto, não está na relação dos jogadores. Outra ausência é a do atacante Douglas Coutinho, que não aparece na lista de relacionados.

Como chega o Atlético-MG

Apesar dos 16 pontos conquistados, o Atlético avançou como o melhor segundo colocado na fase de grupos. Com os dois gols de Hulk na ida, conta com uma boa vantagem no duelo decisivo. Aliás, o Galo chega confiante após avançar na Copa do Brasil ao vencer o Tocantinópolis por 2 a 0 na última terça-feira (18).

O técnico Cuca terá um reforço para a partida, afinal, o meia-atacante Alisson está de volta à equipe após conquistar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Assim, deve ficar no banco de reservas. Os desfalques são: Brahian Palacios, Cadu, Caio Maia e Júnior Santos, que seguem no departamento médico.

TOMBENSE X ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 22/02/2025, às 19h

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

TOMBENSE: Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, João Mandovani e Dudu Mandai; João Vitor, Fabrício Dias e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Anderson Ligeiro e João Pedro. Técnico: Raul Cabral

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens (Rony); Cuello e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

