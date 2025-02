Atacante briga com resto do elenco e comemora gol sozinho na Itália

Uma cena curiosa marcou a abertura da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Na vitória da Udinese em cima da Lecce, o atacante Lorenzo Lucca, que marcou o gol do triunfo, comemorou sozinho após brigar com a boa parte do time antes da cobrança.

Após a marcação do pênalti, Florian Thauvin, cobrador oficial do time, já estava com a bola. Porém, Lucca, artilheiro da Udinesse no campeonato, decidiu que ele que iria bater a penalidade, em busca de mais um gol no torneio. Então, chegaram cinco atletas para tentar resolver a situação, exaltados com a postura do atacante. O zagueiro Jaka Bijol chegou a segurar o companheiro de time pela camisa.

Porém, Lucca não arredou o pé e cobrou a penalidade. O artilheiro marcou um gol, só que nenhum companheiro veio comemorar com ele. Quatro minutos depois, o treinador Iker Bravo decidiu castigar o jogador pela teimosia e realizou sua substituição. Na coletiva, o espanhol confirmou que a alteração teve relação com o fato.

“Temos uma hierarquia clara, o cobrador de pênaltis é o Thauvin. Ele decidiu sozinho, desrespeitou o time. Lucca decidiu sozinho, e eu tomei minha decisão de tirá-lo. Falaremos sobre isso no vestiário, o mais importante é que vencemos. Não vamos tornar essa situação maior do que é”, afirmou Bravo.

