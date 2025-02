Thiago Galhardo mostra confiança em apresentação no Santa Cruz: ‘Mexeu com o Brasil’

O atacante Thiago Galhardo é um dos reforços do Santa Cruz para a Série D do Campeonato Brasileiro. Em sua apresentação no time pernambucano, o jogador viralizou nas redes sociais com declarações de efeito.

Aliás, com muita confiança e personalidade, o atleta afirmou que sua contratação teve grande impacto a nível nacional. Além disso, declarou que outros jogadores se interessaram no projeto do clube após sua chegada.

“Realmente… Não dá pra se comparar a Neymar, obviamente, é outro mundo, mas mexeu com o Brasil. Largar o Fortaleza, rescindir contrato e fechar com o Santa Cruz, ninguém esperava. E posso garantir que me ligaram alguns amigos, ligaram para o meu empresário, de nome, campeão de Sul-Americana, de Libertadores, querendo entender o que está acontecendo aqui pra também vir para o projeto”, disse ao CastCoral.

Em outro momento da entrevista, Thiago Galhardo explicou os motivos que o fizeram escolher o Santa Cruz. Inclusive, respondeu referindo-se a si na terceira pessoa e ainda ameaçou sair caso o clube não ande com o projeto prometido.

“Tive propostas de clubes da Série B e não senti a firmeza que senti aqui. Não foi questão financeira que fez o Thiago vir para cá. Foi o projeto, e eu deixei muito claro que se o projeto não andar, o Thiago vai sair. O Thiago escolheu a Série D não para um recomeço da carreira dele, mas para a reconstrução do Santa Cruz. Quero ver essa revitalização do clube. O projeto foi apresentado olho no olho. O nome Santa Cruz me motivou a vir pra cá, além da torcida”, explicou o atleta.

