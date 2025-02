Armário de Neymar é retirado da Vila e será leiloado

O Santos retirou o armário utilizado por Neymar, em seus primeiros jogos no retorno ao Peixe, do vestiário da Vila Belmiro. O móvel será um dos atrativos do 5º leilão do Instituto que leva o nome do craque.

Quem arrematar o lote também levará, além do armário, mais peças do astro. Um par de chuteiras, uma camisa, o cofre utilizado pelo jogador em dia de jogos e o assento utilizado por Neymar, em frente ao armário, serão incluídos

O vestiário da Vila Belmiro passa por reforma desde a última semana, em uma obra idealizada pelo pai de Neymar. Além dos móveis, serão melhoradas a parte hidráulica, de iluminação, além da sala de imprensa, sala da comissão técnica, departamento médico e área de relaxamento.

