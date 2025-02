Athletico e Azuriz empatam sem gols na ida das quartas de final do Paranaense

Em jogo que marcou a inauguração do VAR no Campeonato Paranaense, o Athletico empatou sem gols com o Azuriz na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, pela ida das quartas de final. Este, portanto, foi mais um empate do Furacão na temporada. A saber, o quinto.

O Rubro-Negro não esteve em noite feliz no ataque e somente se livrou de largar em desvantagem no mata-mata graças ao goleiro Mycael, que defendeu pênalti cobrado por Matheus Guimarães pouco antes do intervalo. Luiz Fernando chegou a ter duas boas chances, mas não conseguiu balançar a rede do Azuriz.

O panorama não mudou na etapa final, embora o Athletico tenha apresentado melhora com a entrada de Zapelli e criado mais oportunidades. Faltou, portanto, mais c apricho na conclusão das jogadas. Mastriani desperdiçou duas chances e Luiz Fernando, uma claríssima.

Athletico e Azuriz voltam a se enfrentar no duelo da volta, no sábado (8/3), às 16h, na Ligga Arena. Em caso de nova igualdade no placar, a definição da vaga será nos pênaltis. Antes, porém, o Furacão joga pela Copa do Brasil. na terça (25),. visita o Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, pela primeira fase do torneio nacional.

