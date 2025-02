Mirassol anuncia saída de Eduardo Barroca

O Mirassol surpreendeu ao anunciar a demissão de Eduardo Barroca do comando da equipe, na noite desta sexta-feira (21). O Leão já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, na segunda colocação do Grupo A, com 16 pontos, e vai encarar o Corinthians nas quartas de final.

Entretanto, pesou a sequência negativa nas últimas rodadas. São cinco jogos sem vitórias, após um bom começo de Paulistão. Barroca chegou ao caçula da Série A no final do ano passado, para substituir Mozart, comandante do acesso. O treinador deixa o clube após onze jogos, com cinco vitórias, cinco derrotas e um empate.

Na última rodada da primeira fase, o Mirassol estará em um dos confrontos decisivos. O Leão recebe o Palmeiras no Maião e pode eliminar o clube da capital caso não seja derrotado. O clube ainda não divulgou quem comandará a equipe na partida e possíveis candidatos à vaga de treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.