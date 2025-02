Barboza e Alex Telles cumprem punição contra o Vasco

Para o clássico contra o Vasco, o Botafogo não poderá contar com o zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles. O confronto está marcado para o próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª e última rodada do Cariocão.

As ausências se confirmaram após o clube decidir não recorrer da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), que determinou a suspensão de dois jogos para ambos os atletas devido a incidentes no jogo contra o Flamengo.

A decisão, de acordo com o site “Uol”, reforça o planejamento para utilização de time misto contra o Vasco. Sendo que, na próxima quinta-feira (27), tem o jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, o Alvinegro perdeu para o Racing por 2 a 0.

Os desfalques de Barboza e Alex Telles complicam ainda mais a vida do Botafogo no Estadual. Afinal, o Glorioso está fora da zona de classificação para as semifinais. Com 13 pontos, ocupam a sexta colocação da tabela e, caso termine assim, disputarão a Taça Rio.

Punições de Barboza e Alex Telles

No clássico do dia 12 de fevereiro, Barboza recebeu suspensão por tentar agredir Bruno Henrique, atacante rubro-negro. Por outro lado, Alex Telles foi punido por insultar o delegado da partida no túnel de acesso aos vestiários.

