Zico afirma que gostaria de ter jogado com Cristiano Ronaldo

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico deu entrevista recentemente ao podcast “Só Resenha”, apresentado pelo jornalista Hilton Mattos. Durante quase duas horas de bate papo, o Galinho tocou em diversos assuntos, como o momento atual do clube, seleção brasileira e contou histórias inéditas. Além disso, revelou que, entre o craque argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, preferia ter CR7 como parceiro dentro de campo.

“Os meninos brincam e me perguntam sobre com qual dos dois eu gostaria de jogar ao lado. Eu falo que é o Cristiano Ronaldo. O que o Messi faz, eu também fazia. Ele chegou depois de mim (risos). Armar e deixar na cara do gol. Eu falei para o Romário que se ele jogasse do meu lado, teria feito dois mil gols”, comentou.

Embora reconhecendo que o argentino nasceu com o dom para jogar futebol – Zico o chamou de gênio, inclusive – o ex-jogador valorizou o tamanho da dedicação do português. Em resumo, disse que tamanho sacrifício no cotidiano de treinos, disciplina e preparação para os jogos foi o que o fez render o suficiente para rivalizar com Messi e ganhar cinco bolas de ouro.

“Se o Cristiano Ronaldo diz que é o melhor do mundo, ele tem mais é que dizer. As pessoas falam dele como se fosse apenas um goleador e isso não é verdade. É uma grande referência para qualquer jogador. De fato, ele não recebeu o dom de outros jogadores, mas tornou-se o melhor pela dedicação e pela força”, analisou.

Por fim, o ídolo rubro-negro revelou que jamais encontrou o craque português pessoalmente.

