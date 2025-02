Inter de Limeira x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Limeira x Santos se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em jogo da 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Sem conseguir uma vitória na competição até o momento, a equipe do interior está em busca desesperada de um triunfo e de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento. Por outro lado, o Santos entra em campo com a necessidade de um empate.

Onde Assistir

O Nosso Futebol+ transmite ao vivo.

Como chega a Inter de Limeira

O clube do interior está na luta contra o rebaixamento, somando sete pontos, assim como Água Santa e Noroeste; enquanto o Velo Clube possui 10 pontos. O Leão já passou por uma troca de técnico nesta temporada, mas ainda não conseguiu se mostrar competitivo. Márcio Fernandes, substituto de Felipe Conceição, ainda não conquistou uma vitória – até agora, são duas derrotas e um empate.

Em relação ao time, Marlon está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ainda não se sabe se o zagueiro Roberto Rosa e o lateral-direito Felipe Albuquerque serão liberados pelo departamento médico.

Como chega o Santos

Neymar, em suma, continuará entre os titulares. O astro, contudo, ocupará novamente a posição de meia, com o ataque formado por Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Os reforços da equipe, como Gabriel Veron e Rollheiser, ainda são incertos, assim como o argentino Barreal, que está em fase de transição para o gramado. Deivid Washington, que retornou da seleção sub-20, treinou durante a semana, mas não está inscrito na primeira fase do Paulistão.

INTER DE LIMEIRA X SANTOS

Campeonato Paulista – 12ª Rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 18h30

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limiera (SP)

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Eduardo Porto, Carlão, Gui Mariano; Lucas Buchecha (JP Galvão), Flávio, Ramon Carvalho, Albano, Juan Tavares (Leocovick); Ruan Ribeiro (Rhuan) e Ronie Carrillo. Técnico: Márcio Fernandes

SANTOS: Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.