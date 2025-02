Em jogo com tempos distintos, United busca empate com Everton fora de casa pela Premier League

Em jogo com tempos distintos, o Manchester United arrancou empate por 2 a 2 com o Everton neste sábado (22), em confronto direto da 26ª rodada do Campeonato Inglês. Beto e Doucouré colocaram os donos da casa em vantagem na primeira etapa, mas Bruno Fernandes e Ugarte deixaram tudo igual no segundo tempo do jogo disputado no Goodison Park, em Liverpool.

O Everton, que buscava o quinto triunfo nas últimas seis rodadas, chega a 31 pontos e aparece na 12ª posição. Já o United, agora com 30 somados, evita o quarto revés nos últimos cinco jogos, embora mantenha sua campanha decepcionante. Ocupa apenas a 15ª colocação na classificação da Premier League.

Leia mais notícias de Futebol Internacional

Clima pesado antes da partida

A direção do United ameaçou demitir funcionários em caso de vazamento de informações. De acordo com comunicado do presidente executivo do clube, Omar Berrada, aqueles que forem considerados culpados por passar detalhes confidenciais perderão o emprego.

Everton domina ações e abre vantagem

Mesmo com alguns desfalques, o Everton teve a iniciativa das ações. Com inspiração na armação de jogadas, os anfitirões transformaram a superioridade em vantagem no placar. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Beto, que ficou frente a frente com Onana e mandou para a rede aos 18 minutos. Pouco criativos, os visitantes praticamente só investiram em jogadas de ultrapassagem do lateral Dorgu, mas sem sucesso. Aos 32′, em chegada com qualidade nas costas da zaga do United, Harrison aproveitou o espaço para exigir ótima defesa de Onana. Porém, no rebote, Maguire dormiu no ponto e Doucouré apareceu no alto para cabecear.

United reage e busca empate

O United precisa de um rebuliço no vestiário para buscar uma reação. Amorim, por sua vez apostou em substituições no decorrer do segundo tempo com as entradas de Garnacho, Obi-Martín e Yoro. As mexidas surtiram efeito. Aos 26 minutos, Bruno Fernandes cobrou falta com categoria para descontar. Embalado, o Uniteds seguiu pressionando e igualou o placar aos 34′, quando Ugarte pegou sobra e finalizou dentro da área. Os visitantes tiveram outras duas chances para buscar a virada que não veio. Nos acréscimos, veio o lance polêmico da partida. Após marcação de pênalti a favor do Everton, a arbitragem recuou na decisão ao consultar o monitor do VAR.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (21/2)

Leicester 0x4 Brentford

Sábado (22)

Everton 2×2 Manchester United

Bournemouth x Wolverhampton – 12h

Arsenal x West Ham – 12h

Fulham x Crystal Palace – 12h

Ipswich x Tottenham – 12h

Southampton x Brighton – 12h

Aston Villa x Chelsea – 14h30

Domingo (23)

Newcastle x Nottingham Forest – 11h

Manchester City x Liverpool – 13h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.