West Ham vence o Arsenal em pleno Emirates Stadium

O West Ham surpreendeu o mundo e derrotou o Arsenal, neste sábado (22), por 1 a 0, no Emirates Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O gol da vitória dos Hammers foi de Jarod Bowen, no fim do primeiro tempo. Com o resultado, os Gunners, que não perdiam há 15 jogos, permaneceram com 53 pontos e jogaram fora boa chance de se aproximar do líder Liverpool na ponta da tabela da competição. Já os visitantes, com 30, se distanciaram ainda mais da zona do rebaixamento.

O Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira (26), fora de casa, diante do Nottingham Forest. No dia seguinte, o West Ham recebe o Leicester.

Domínio estéril e castigo

O início do jogo, em suma, deu a entender que o Arsenal tomaria conta das ações. E isso, de fato, inegavelmente aconteceu. Contudo, esbarrou na forte marcação do adversário e pouco criou. Tanto que o primeiro lance de perigo ocorreu quando Kilman tentaou cortar cruzamento e quase fez gol contra. Depois disso, apenas um chute de Calafiori assustou o goleiro Areola.

O castigo, por fim, ocorreu já quase no fim da primeira etapa. Bowen completou de peixinho um cruzamento de Wan-Bissaka e fez o jogo ir para o intervalo com um Emirates Stadium em silêncio perplexo.

Segundo Tempo

Assim como na primeira etapa, o Arsenal seguiu dominando sem ameaçar muito o gol adversário. Aos 17 minutos, Trossard bateu por baixo e Areola salvou com o pé direito na melhor chance dos Gunners. As coisas se complicaram ainda mais quando, dez minutos depois, Lewis-Skelly foi expulso por fazer falta em Kudus.

Desse modo, o Arsenal ameaçou novamente apenas em chute para fora de Ben White, já perto do apito final.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (21/2)

Leicester 0x4 Brentford

Sábado (22)

Everton 2×2 Manchester United

Bournemouth 0x1 Wolverhampton

Arsenal 0x1 West Ham

Fulham 0x2 Crystal Palace

Ipswich 1×4 Tottenham

Southampton 0x4 Brighton

Aston Villa x Chelsea – 14h30

Domingo (23)

Newcastle x Nottingham Forest – 11h

Manchester City x Liverpool – 13h30

