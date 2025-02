Vasco Matos se pronuncia após fim da negociação com o Botafogo: ‘Feliz com o desfecho’

O Botafogo esteve bem próximo de acertar a contratação do técnico Vasco Matos, que atualmente comanda o Santa Clara, de Portugal. No entanto, a negociação teve uma reviravolta na última semana, e o profissional falou sobre o distrato em entrevista coletiva, após a partida com o Estrela Amadora, pelo Campeonato Português.

Dessa forma, o negócio não aconteceu, pois o treinador não possui Licença PRO da Uefa e não poderia assinar súmulas como técnico principal do Alvinegro em jogos de Libertadores e do Mundial de Clubes

“Foi um processo transparente, toda a gente sabe o que se passou, toda a gente que estava envolvida no processo sabe o que se passou. Uma decisão na minha opinião muito acertada e seguimos o nosso trabalho”, disse.

“Foi uma decisão que tomamos e seguimos. Seguimos o nosso trabalho, muito concentrados e felizes com o desfecho”, acrescentou.

Por fim, diante do desacordo, o Alvinegro atingiu a marca de 50 dias sem treinador efetivo. Afinal, Artur Jorge deixou o clube em direção ao Qatar no dia 3 de janeiro. Desde então, John Textor ainda não chegou a um novo para substituí-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.