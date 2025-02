Vasco anuncia a contratação do argentino Benjamin Garré

O Vasco anunciou, neste sábado (22), a contratação do seu sexto reforço para a temporada de 2025. Trata-se do argentino Benjamin Garre, de 24 anos, que desembarcou, na noite da última quinta-feira (20), no Rio de Janeiro e realizou os exames médicos para assinar contrato até o fim de 2027.

O jogador estava em sua terceira temporada pelo Krylya, da Rússia. Por lá, foram 13 gols e quatro assistências em 58 partidas pelo time, que disputa a primeira divisão.

Ele, nesse sentido, fez praticamente toda sua base no Manchester City, chegando para o time sub-17, em 2016. Passou por todas as categorias, mas não estreou profissionalmente pelo clube. Em 2020, deixou a Inglaterra para atuar no Racing, em seu país natal. De lá, esteve emprestado ao Huracán, em 2022, onde chamou a atenção do futebol russo.

Ele chega ao clube carioca por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação atual), algo que ainda prevê mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) aos europeus em bônus. Entre as metas, está a atuação em 40% dos jogos de 2025, assim como participação em gols e classificação para a Libertadores.

Por fim, ele é o sexto reforço anunciado pelo clube. Antes, o clube já havia contratado os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos; o meia Tchê Tchê e o goleiro Daniel Fuzato

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.