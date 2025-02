Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer o Nova Iguaçu, o Fluminense volta a campo neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Bangu pela última rodada da Taça Guanabara. Assim, os comandados do técnico Mano Menezes dependem apenas de si para garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

Afinal, o Tricolor soma 14 pontos e tem o mesmo saldo de gols do arquirrival Vasco, que enfrenta o Botafogo no mesmo horário. Diante disso, é só vencer por uma margem maior que o Cruz-Maltino para avançar de fase. O Madureira, por sua vez, tem 15 pontos e encara o Nova Iguaçu.

Onde assistir

O confronto deste domingo (23) terá a transmissão da Rede Globo e do Premiere.

Como chega o Fluminense

Entre os possíveis desfalques do Tricolor para o duelo decisivo está Thiago Silva. O defensor até se recuperou de dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, porém seu retorno pode ser adiado para não ter os mesmos problemas da temporada passada. Assim, a tendência é que Mano utilize a mesma escalação que derrotou o Carrossel da Baixada, com exceção de Guga, que está suspenso. Os reforços Otávio, Everaldo e Lavega estão regularizados e podem ser utilizados no decorrer da partida.

Como chega o Bangu

O Alvirrubro já está matematicamente rebaixado e terá quatro desfalques em sua despedida da primeira divisão. Nesse sentido, tratam-se de Raphael Augusto, que solicitou a rescisão de seu contrato, assim como André Castro, que teve lesão no menisco e passará por cirurgia. Além disso, o zagueiro Yuri Garcia segue fora em virtude de lesão no joelho e o meia Ronald Belé sentiu a coxa.

FLUMINENSE x BANGU

11ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 23/02/2025, às 18h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Arias; Canobbio, Riquelme e Cano. Técnico: Mano Menezes.

BANGU: Víctor Brasil, Vitinho, Ramom, Kevem e Ítalo; Alex Moretti, João Felipe, Lucas Nathan e Diogo Correia; Vitor Mendes e João Veras. Técnico: Júnior Lopes

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

