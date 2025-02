Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt entram em campo neste domingo (23), às 13h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada da Bundesliga 2024/25. O confronto promete ser decisivo, já que os bávaros lideram a competição com 55 pontos, mantendo uma vantagem de oito sobre o Bayer Leverkusen. Enquanto isso, o Frankfurt ocupa a terceira posição, somando 42 pontos e buscando se aproximar ainda mais do topo da tabela.

Onde Assistir

O Sportv e a Cazé TV transmitem ao vivo.

Situação do Bayern de Munique

Depois de enfrentar um duelo complicado contra o Bayer Leverkusen na rodada anterior, o Bayern retorna ao seu estádio determinado a se consolidar ainda mais na liderança e seguir firme rumo à Salva de Prata. Além disso, a equipe atravessa um excelente momento na Bundesliga, acumulando oito jogos de invencibilidade, exatamente o mesmo número de pontos que o separa do vice-líder.

No entanto, nem tudo são boas notícias para os bávaros. Harry Kane, um dos principais jogadores do time, sofreu uma pancada na coxa e, por isso, não participou do último treino, o que torna sua presença bastante incerta. Além disso, o técnico Vincent Kompany não poderá contar com o goleiro Daniel Peretz, que segue no departamento médico.

Situação do Eintracht Frankfurt

Já o Eintracht Frankfurt chega para esta partida ciente de que precisa de um grande resultado. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição, mas está 13 pontos atrás do Bayern de Munique, o que torna esse jogo fundamental para manter viva qualquer chance de título.

Apesar da recente venda de Omar Marmoush, seu principal jogador, o time conseguiu manter uma sequência positiva. Aliás, já são sete partidas sem perder na Bundesliga, o que reforça sua consistência na competição. No entanto, nem tudo é positivo, pois o técnico Dino Toppmöller terá que lidar com quatro desfalques confirmados. Robin Koch, Igor Matanovic, Oscar Hojlund e Junior Dina Ebimbe seguem fora por lesão, o que pode comprometer o desempenho da equipe.

BAYERN DE MUNIQUE X EINTRACHT FRANKFURT

Campeonato Alemão – 23ª Rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 13h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Davies, Kim Min-Jae, Upamecano e Laimer; Pavlovic, Kimmich, Coman, Musiala e Olise; Gnabry. Técnico: Vincent Kompany

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Brown, Theate, Tuta e Kristensen; Knauff, Larsson, Ellyes Skhiri, Gotze; Ekitike e Batshuayi. Técnico: Dino Toppmöller

Árbitro: Sascha Stegemann

Assistentes: Christof Günsch e Frederico Assmuth

VAR: Robert Schröder

