Lyon x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Lyon e Paris Saint-Germain acontece neste domingo (23), a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida promete ser intensa, já que ambas as equipes chegam embaladas por bons resultados recentes.

Além do duelo dentro de campo, os bastidores do confronto também esquentaram recentemente. Isso porque John Textor, dono do Lyon, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, trocaram farpas publicamente. Textor fez duras críticas ao modelo de gestão do rival e chegou a afirmar que ele seria ilegal, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre os clubes.

Onde Assistir

A Cazé TV transmite ao vivo.

Como chega o Lyon

Por um lado, o Lyon tenta se consolidar na parte de cima da tabela. Apesar de vir de duas vitórias seguidas, a equipe ainda ocupa apenas a sexta colocação, com 36 pontos. Dessa forma, o time precisa manter a sequência positiva para seguir sonhando com vagas em competições europeias. No entanto, a diferença para o líder PSG ainda é bastante expressiva: são 20 pontos de desvantagem.

Ademais, sob o comando do técnico português Paulo Fonseca, o time vem mostrando evolução. Aliás, nas três partidas desde sua chegada, conquistou duas vitórias e sofreu apenas uma derrota. Como o time goleou o Montpellier por 4 a 1 na rodada anterior, a tendência é que a escalação seja mantida. Entre os destaques, está o brasileiro Lucas Perri, ex-goleiro do Botafogo, que vem se consolidando na equipe.

Como chega o PSG

Já o Paris Saint-Germain, que segue invicto na competição, mantém uma campanha impressionante. Até agora, a equipe soma 17 vitórias e apenas cinco empates, o que demonstra sua força no torneio. Além disso, o time de Luis Enrique busca ampliar ainda mais sua vantagem na liderança e, consequentemente, se aproximar do título.

Além das sete vitórias seguidas no Francês, o time garantiu classificação às oitavas de final da Champions League com uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Brest na última quarta-feira (19). No entanto, Luis Enrique terá alguns desfalques para este confronto, já que Mbaye e Zaire-Emery seguem lesionados.

LYON X PSG

Campeonato Francês – 23ª Rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 16h45

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

TIME 1: Lucas Perri; Kumbedi, Clinton Mata, Niakhate e Tagliafico; Matic, Tessmann, Cherki, Tolisso e Nuamah; Mkautadze.. Técnico: Paulo Fonseca

TIME 2: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele e Barcola. Técnico: Luís Enrique

Árbitro: Eric Wattellier

