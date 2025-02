Bayer Leverkusen bate Holstein fora de casa e segue na caça ao líder do Alemão

O Bayer Leverkusen obteve uma importante vitória fora de casa e segue na caça ao Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão. Neste sábado (22), os visitantes derrotaram por 2 a 0 o Holstein Kiel pela 23ª rodada da Bundesliga. Schick e Adli anotaram os gols no Holstein-Stadion.

Com o resultado, o time comandado por Xabi Alonso chega a 50 pontos, cinco a menos do que os bávaros, que ainda não jogaram na rodada. O Bayern, aliás, entra em campo no domingo (22), às 13h30 (de Brasília), frente ao Eintracht Frankfurt.

O resumo do jogo

Desde o começo da partida, o Bayern Leverkusen mostrou sua ampla superioridade técnica e dominou por completo as ações. Logo aos oito minutos, Patrik Schick abriu o placar no Holstein-Stadion, calando os torcedores presentes. Os atuais campeões alemães seguiram empilhando chances e voltaram a balançar a rede pouco antes do intervalo. Aos 45′, Amine Adli aproveitou a oportunidade que teve para superar o goleiro do Holstein. Em posição confortável na partida, o Leverkusen administrou a vantagem na etapa final. Tanto, que, ao fim da partida, registrou 62% de posse de bola. Ao todo, foram 18 finalizações contra apenas quatro dos anfitriões.

Jogos da 23ª rodada do Alemão

Sexta-feira (21/2)

Freiburg 5×0 Werder Bremen

Sábado (22)

Wolfsburg 1×1 Bochum

Mainz 1×1 St. Pauli

Borussia M’Gadbach 0x3 Augsburg

Hosltein Kiel 0x2 Bayer Leverkusen – 14h30

Borussia Dortmund x Union Berlin

Domingo (23)

RB Leipzig x Heidenheim – 11h30

Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt – 13h30

Hoffenheim x Stuttgart – 15h30

