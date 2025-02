AVS x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre AVS e Sporting é um dos destaques da 23ª rodada do Campeonato Português. A partida promete ser intensa, principalmente porque ambas as equipes entram em campo com objetivos bem definidos. O clube da capital Lisboa precisa vencer para voltar à liderança da competição, enquanto os anfitriões lutam contra o rebaixamento.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega o AVS

Após o empate contra o Rio Ave, em Vila do Conde, o técnico Rui Ferreira segue focado em somar pontos. Afinal, o principal objetivo do Aves SAD é evitar o rebaixamento. No entanto, o desafio promete ser complicado, já que o Sporting continua como um dos times mais fortes da competição. Apesar das diversas baixas do adversário, Ferreira não acredita que encontrará um Sporting fragilizado. Pelo contrário, ele espera um time competitivo e preparado para o duelo.

“Vamos enfrentar um Sporting forte, não vejo muitas fragilidades. Se analisarmos os jogadores disponíveis, percebemos que o meio-campo pode ter Debast, que já atuou nessa posição antes, mesmo quando o time estava completo. Além disso, outro espaço no setor deve ter um jovem da base. Também há atletas que foram poupados, como Gyokeres e Trincão, o que faz diferença. Então, nossa expectativa é enfrentar um Sporting muito bem preparado”, avaliou o treinador.

Como chega o Sporting

O Sporting precisará lidar com uma série de desfalques. Ao todo, oito jogadores estão fora por lesão, o que obriga o técnico Rui Borges a encontrar soluções alternativas. Entre os ausentes, estão o zagueiro St. Juste, o ala Nuno Santos, os meio-campistas Morita, Hjulmand (também suspenso), João Simões e Daniel Bragança, além dos atacantes Geny Catamo e Pedro Gonçalves.

Diante desse cenário, Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito, Manuel Mendonça e Afonso Moreira devem compor o elenco principal. Assim, a equipe busca manter um nível competitivo, mesmo sem algumas de suas principais peças.

AVS X SPORTING

Campeonato Português – 23ª Rodada

Data e horário: 23/2/2025

Local: Estadio do CD das Aves, em Vila das Aves (POR)

AVS: Ochoa; Tomás Tavares, Aderllan Santos, Cristian Castro, Rafael Rodrigues; Gustavo Assunção, Ciscar; Vasco Lopes, Mercado, Piazón; Gerson Rodrigues. Técnico: Rui Ferreira

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Diomande, Matheus Reis; João Simões, Debast, Quenda, Maxi; Trincão, Gyokeres. Técnico: Rui Manuel Borges

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Manuel Oliveira

