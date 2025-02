Iniciativas ecológicas de clubes e entidades ganham força no Brasil

O Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, coletou mais de 2,5 mil toneladas de lixo reciclável em 2024. O número é vem do primeiro relatório de sustentabilidade da SAF do clube. É uma das iniciativas que, além de destacar o crescente papel da sustentabilidade nos estádios brasileiros, proporciona discussões sobre as práticas sustentáveis que o esporte pode promover em prol do meio ambiente.

Augusto Freitas, CEO da Cristalcopo, comenta a relevância das práticas sustentáveis unidas com a educação e o compromisso ecológico em benefício do esporte como um todo:

“O esporte é uma ferramenta de transformação social e de impacto positivo na sustentabilidade. Podemos chegar em muitas pessoas de forma educativa, unindo uma paixão nacional com a responsabilidade ambiental. Isso tem uma força enorme na sociedade e tem um grande potencial de impacto”.

Sobre a maneira que as organizações podem incentivar a sustentabilidade no esporte, o executivo afirma que o primeiro passo é pensar em impactar sociedade com a economia circular, como as práticas de reciclagem:

“Os clubes podem fazer parceria com projetos de reciclagem, como o Recicla Junto, por exemplo. Para garantir a reciclagem dos resíduos nos estádios, mas dar exemplo aos seus torcedores. O futebol é uma grande forma de educar, além de uma paixão nacional, os clubes e organizações desportivas têm um grande potencial de transformação”.

Criciúma e Inter nas iniciativas

O projeto “Recicla Junto”, implementado pela Cristalcopo, tem o objetivo de coletar todo o lixo gerado durante as partidas do Criciúma no Heriberto Hülse, para que seja encaminhado ao processo adequado de reciclagem. A iniciativa já retirou mais de 15 mil toneladas de resíduos – plástico, papel e vidro – ao longo dos jogos do Tigre no Campeonato Brasileiro.

Além do Criciúma, o Internacional é outro clube que se preocupa com ações renováveis em seu estádio e também protagoniza iniciativas. O Beira Rio, durante reforma e modernização para a Copa do Mundo de 2014, instituiu um sistema de captação de água da chuva, que é armazenada em duas cisternas, com capacidade total de 300 m³, e reutilizada nos vasos sanitários da arena. Fora isso, os mictórios do estádio são secos e não utilizam água para descarga. O Colorado também conta, desde 2019, com o Programa Perfil Sustentável, resultando na redução de 160,476 toneladas de dióxido de carbono em 2023, com a compra de energia limpa do mercado livre.

“O clube tem uma responsabilidade ambiental não só nos dias de jogos. Não é só discurso, nós praticamos ações sustentáveis”, destaca Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.

Placas fotovoltaicas

O Juventude, por sua vez, recorre à energia solar por meio de placas fotovoltaicas como uma das ações sustentáveis e esse investimento permite ao clube economizar cerca de R$10 mil por mês. A utilização da fonte solar reduz o impacto ambiental ao diminuir a dependência da energia fornecida pela concessionária.

“O clube tem obtido uma economia significativa em sua conta de energia mensal e, como resultado, está consumindo menos energia da concessionária, o que reduz o impacto ambiental. O objetivo é continuar expandindo o uso de fontes renováveis. Reformaçamos o compromisso da instituição com a preservação ambiental”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Outra modalidade que frequentemente vem realizando movimentos em prol do meio ambiente é o surfe. A WSL, que organiza o maior campeonato mundial da categoria, intensificou as ações de sustentabilidade na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ). Ela, aliás, recebeu a oitava etapa do Championship Tour em 2024.

Por meio do WSL One Ocean, uma limpeza no manguezal da Lagoa de Saquarema foi, enfim, realizada, local estrategicamente importante para a economia da região. Durante os oito dias de evento, no total, mais de 3 toneladas de resíduos foram reciclados nas iniciativas. A cifra, assim, representa 99% de reaproveitamento dos materiais.

