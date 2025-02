América-MG elimina o Cruzeiro nos pênaltis e garante vaga na final do Mineiro

Em uma tarde quente no Independência, o América-MG despachou o Cruzeiro por 4 a 2, nos pênaltis, e garantiu a vaga na final do Campeonato Mineiro. No tempo normal (1 a 1), Marlon abriu o placar para o Coelho, enquanto Lucas Romero deixou tudo igual para a Raposa. Ainda nos 90 minutos, Cássio brilhou ao defender a cobrança de Jonathas. No entanto, na decisão, os donos da casa foram eficientes nas cobranças, enquanto William e Marlon desperdiçaram suas batidas.

Dessa forma, as finais da competição acontecem nos dias 8 e 15 de março. Agora, o América-MG aguarda a definição de seu adversário, que fica entre Atlético-MG e Tombense.

Arqueiro salva

Sob forte sol no primeiro tempo, as equipes fizeram um duelo intenso e com muitas chances de cada lado. Assim, na primeira chance da Raposa, William arriscou de longe e assustou a meta de Matheus Mendes. O arqueiro, por sinal, fez uma grande defesa depois da finalização de Matheus Henrique, de longa distância.

Coelho alcança a rede

Quem teve uma ótima chance foi Kaio Jorge, que disparou em direção ao gol e foi puxado antes de finalizar. Na sequência, Adyson driblou o adversário e com um toque deixou Marlon em condição de estufar a rede, no canto de Cássio, e levar a torcida à loucura.

Raposa revida no Independência

Minutos depois, Eduardo cobrou a falta e rolou a bola sobrou para Romero. O argentino arriscou de longe e colocou no canto da meta do arqueiro americano para deixar tudo igual. Ainda no fim do primeiro tempo, Kaio Jorge recebeu passe açucarado, mas carimbou a bola no goleiro adversário.

Paredão Celeste

Na volta do intervalo, Adyson tocou para Cauan Barros, que chutou com força para grande defesa de Cássio. O arqueiro da Raposa, aliás, voltou a trabalhar depois de um chute rasteiro de Figueiredo.

Ineficiência ofensiva

No lado esquerdo, Dudu rouba a bola de Mariano e dá um passe açucarado para Gabigol. O atacante, no entanto, finalizou em cima de Lucão e no rebote mandou por cima da meta americana.

Brilha o arqueiro azul

O Cruzeiro pressionou no fim, mas foi o América que por pouco não deu um golpe de misericórdia. Yago avançou na área, mas foi travado por Marlon na hora de chutar a gol. Depois da análise do VAR, o árbitro assinalou o pênalti, entretanto Jonathas parou em Cássio na cobrança.

Coelho leva a melhor

Elizari foi para a cobrança, e o goleiro do Cruzeiro nem saiu na foto no início da disputa. Na sequência, William bateu, mas Matheus Mendes foi buscar, no cantinho. Cauan Barros, por sua vez, também foi bem para os donos da casa. O time celeste fez seu primeiro gol com Matheus Henrique.

Jonathas, que perdeu no tempo normal, desta vez fez, enquanto Marlon mandou para fora, em uma cobrança sem qualquer direção. Figueiredo teve a chance de carimbar a vaga, contudo parou em Cássio, enquanto Gabigol acertou o pé. Por fim, Marlon sacramentou a classificação do América.

Penalidades Máximas: William e Marlon perderam para o Cruzeiro, enquanto Figueiredo não fez para o América-MG

AMÉRICA-MG (4) 1 x 1 (2) CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 22/02/2025, às 16h30

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Gols: Marlon 31’/1ºT (1-0); Lucas Romero 39’/1ºT (1-1)

AMÉRICA-MG: Matheus Mendes; Júlio (Mariano – intervalo), Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Kauã Diniz (Miquéias), Cauan Barros e Benítez (Elizari 34’/2ºT); Renato Marques (Jonathas 21’/2ºT), Figueiredo e Adyson (Yago Santos 21’/2ºT). Técnico: William Batista

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Marlon 19’/2ºT); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Marquinhos 19’/2ºT); Dudu (Christian 34’/2ºT), Gabigol e Kaio Jorge (Bolasie 34’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Barros, Figueiredo, Miquéias e Kauã Diniz (AME); Gabigol, Lucas Romero, Marlon, William e Eduardo (CRU)

Cartões Vermelhos: –

