Barcelona vence o Las Palmas e retoma liderança do Espanhol

Pouco depois do Atlético de Madrid golear o Valencia e assumir a ponta do Campeonato Espanhol, o Barcelona fez sua parte e voltou à liderança do torneio. Neste sábado (22), a equipe do técnico Hansi Flick fez 2 a 0 no Las Palmas, no estádio Gran Canaria, pela 25ª rodada de La Liga, e está de volta na ponta. Assim, a briga pelo título espanhol segue em aberto, com Barcelona, Atleti e Real Madrid brigando ponto a ponto.

Golaços resolvem a parada

O Barcelona precisou mostrar resiliência para sair com o resultado positivo. Afinal, a equipe não conseguia furar o bloqueio defensivo dos mandantes, apesar dos 70% de posse de bola no primeiro tempo. Não à toa, o tento da vitória saiu apenas na etapa complementar.

Foi após grande jogada de Lamine Yamal. O craque desceu pela direita, deu um corte no defensor e encontrou Dani Olmo na área. O ex-jogador do Leipzig deixou o zagueiro na saudade, cortou para o pé canhoto e mandou, então, no ângulo de Cillessen. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo do gol, aos 17′.

O caixão do Las Palmas se fechou aos 45+5′. Raphinha recuperou a bola já no campo de ataque e viu Ferrán Torres livre na área. O camisa 7 dominou e, também de canhota, mandou uma bomba para superar o arqueiro holandês. Tal qual com Dani Olmo, a pelota explodiu no travessão antes entrar.

Próximos passos

O Barcelona volta a campo já nesta terça (25) para enfrentar o Atlético de Madrid, mas pela semifinal da Copa do Rei – jogo de ida. A partida se dá no Olímpico de Montjuic, aliás. Já por La Liga, sua próxima partida é no dia 2 de março, também em casa, contra a Real Sociedad.

Falando na competição, após sua quinta vitória seguida, o Barcelona lidera agora com 54 pontos. É apenas um a mais que o Atleti e três a mais que o Real Madrid, que ainda joga na rodada. O Las Palmas, por sua vez, amarga a 17ª posição, com 23 pontos – é a mesma pontuação do Valencia, primeiro time do Z3. A equipe joga somente na outra sexta (28), contra o Valladolid, fora de casa, pela 26ª rodada da competição.

