Inter de Milão vence o Genoa e assume a ponta do Italiano

A Inter de Milão jogou mal, mas suou e conseguiu vencer o Genoa por 1 a 0, neste sábado (22) e assumiu a liderança do Campeonato Italiano diante da torcida que encheu o o Giuseppe Meazza. O ídolo Lautaro Martínez marcou o gol aos 33 do segundo tempo, de cabeça, em lance de escanteio. Inclusive, ele recebeu o prêmio de melhor em campo.

A Internazionale agora precisa secar o Napoli neste domingo (23), que visita o Como às 8h30. A Inter está com 57 pontos em 26 jogos, enquanto os napolitanos têm 55 em 25. Ambos, inclusive, têmo mesmo número de vitórias: 17. A Atalanta corre por fora na briga pelo Scudetto, com 51 pontos, e também ainda joga na rodada.

O atacante brasileiro Júnior Messias entrou no segundo tempo pelo Genoa, que agora está em 12º, com 30 pontos. O Empoli, com 21 pontos e que ainda joga na rodada, abre a zona de três times que hoje seriam rebaixados. Os visitantes até marcaram no último minuto, com o italiano naturalizado ganês Ekuban. Porém, o lance foi anulado por falta na origem da jogada.

Na próxima rodada, a Inter de Milão vai encarar justamente o Napoli, fora de casa. O duelo, aliás, está marcado para o Sábado de Carnaval (1/3), às 14h. Já o Genoa recebe o Empoli no dia seguinte, às 11h. Entretanto, antes, a Internazionale recebe a Lazio pelas quartas de final (jogo único) da Copa Itália, na terça-feira (25), às 17h. Quem avançar, encara o Milan.

