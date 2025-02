Cruzeiro iguala quarto maior jejum de títulos em edições do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro tinha a chance de garantir uma vaga na final do Campeonato Mineiro, porém sucumbiu diante do América-MG por 4 a 2, nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Assim o clube iguala o quarto maior jejum de títulos do Estadual em sua história e não vence esta competição desde 2019.

Entre 1978 a 1983, a Raposa não levantou a taça, passando seis edições sem a conquista e agora repete o número negativo. Além disso, a última vez em que a Raposa bateu o Coelho no Campeonato Mineiro, também foi em 2019, quando o clube ainda nem era SAF. Desde então, foram onze jogos, com oito triunfos do adversário e três empates.

Dessa forma, os três maiores jejuns do Cruzeiro, na história, aconteceram nas três primeiras décadas de existência do clube. Entre 1946 e 1955, a Raposa ficou sem títulos mineiros, acumulando 10 edições. Ficou também sem vencer em nove edições seguidas entre 1931 a 1939. A terceira maior foi com sete edições, entre 1921 a 1927.

Por fim, no tempo normal, Marlon abriu o placar para os donos da casa, enquanto Lucas Romero deixou tudo igual. Na reta final da partida, Cássio brilhou ao defender o pênalti de Jonathas, mas o América foi eficiente nas batidas e ficou com a vaga depois de William e Marlon desperdiçarem suas cobranças.

Os maiores jejuns do Cruzeiro em Campeonatos Mineiros

10 edições: 1946 a 1955

9 edições: 1931 a 1939

7 edições: 1921 a 1927

6 edições: 1978 a 1983 e 2020 a 2024

3 edições: 1999 a 2001 e 2015 a 2017

