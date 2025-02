Pernambucano: Sport vence, Santa empata e Timbu perde

O futebol nordestino conheceu, neste sábado (22), a última rodada do Campeonato Pernambucano. Dessa forma, os três grandes jogaram simultaneamente, cada um com um resultado. O Sport venceu o Petrolina por 3 a 1, o Santa ficou apenas no 0 a 0 com o Maguary, e o Náutico perdeu para o Decisão por 1 a 0. Todos os três grandes do estado jogaram fora de casa e avançaram de fase após nove jogos.

O Santa Cruz, apesar do tropeço, é quem terminou a primeira fase na liderança, com 20 pontos, seguido justamente pelo próprio Maguary, da cidade de Bonito, com 17 pontos. Esses dois times já estão garantidos na semifinal do Paranaense, enquanto haverá um playoff do terceiro ao sexto para definir os demais semifinalistas.

E quem mais avançou?

O Náutico ficou em terceiro lugar, com 16 pontos. O atacante Bambam marcou o gol da vitória do Decisão aos 29 do segundo tempo. O Decisão, da cidade de Sertânia, também avançou, mas quinto, com 13 pontos. O Sport, que contou com gols de Pablo, Gonçalo Paciência e Atencio, ficou em quarto, com 14 pontos. Vinicius Brito descontou.

O tradicional Retrô, que fez boas campanhas nos últimos anos com vices em 2022 e 2023, suou, mas avançou em sexto. O time de Camaragibe, na Grande Recife, perdeu para o Central por 3 a 1, mas avançou somando 12 pontos. As semifinais, portanto, têm Náutico x Retrô e Sport x Decisão, em jogos únicos no Carnaval. Central, Afogados e Petrolina foram rebaixados.

