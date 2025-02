Roger valoriza vitória e pede respeito com o Caxias

Após a vitória do Internacional sobre o Caxias por 2 a 0, o técnico Roger Machado, naturalmente, valorizou o triunfo conquistado fora de casa pela ida da semifinal do Gauchão. Entretanto, o comandante lembra que o Colorado não está garantido na decisão, para enfrentar Grêmio ou Juventude. Inclusive, ele prega respeito à equipe do interior.

“Não coloca (na final) porque ainda tem outro jogo. Resultado importante conquistado, mas não podemos desmerecer o adversário e intenção de ele querer passar. Mas o 2 a 0 foi grande resultado”, comentou Roger Machado.

O treinador, aliás, também comentou sobre o desempenho do Inter na partida. O Colorado cresceu de rendimento no segundo tempo, quando marcou os dois gols, ambos com Vitinho. Roger Machado destacou que o Inter enfrentou ainda o forte calor na etapa inicial.

“Dois tempos distintos. Um mais equilibrado. Tivemos o controle da bola, mas poucas oportunidades. Calor muito grande. Depois do intervalo, conseguimos os corredores laterais e as jogadas aconteceram. Dois gols do Vitinho, um jogador que sempre procura o gol. Estrutura tática diferente, mas, na média fizemos um bom jogo”, concluiu Roger Machado.

Internacional e Caxias voltam a se enfrentar no próximo sábado (1), às 21h30, no Beira-Rio. Vale lembrar que o time comandado por Roger Machado passará de fase mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Já em caso de revés por dois gols, o finalista será conhecido nos pênaltis.

