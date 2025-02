Atlético volta a vencer o Tombense e vai em busca do hexa

O hino diz que o clube honra o nome de Minas Gerais. E não é para menos. Afinal, neste sábado (22), o Atlético chegou à final do Estadual pela 19ª vez consecutiva, com a chance de conquistar, nas próximas semanas, um hexacampeonato inédito. Para se classificar, o Galo precisou protocola um placar de 2 a 0 sobre o Tombense, em Sete Lagoas, com um agregado de 4 a 0, na semifinal da competição.

O time carijó, desta vez, encontra, na decisão, o América-MG, que derrotou o Cruzeiro, nos pênaltis, antes de sua partida na Arena do Jacaré.

Ritmo de treino

O Atlético se acomodou em fácil em campo. Com bom entendimento entre os atacantes e com o meio dominante, o Galo não deu nenhuma sopa ao azar. Assim, empilhou chances, mas só conseguiu balançar a rede dos adversário apenas uma vez. No lance, Cuello encontrou Rony, que, mesmo sem ângulo, arrumou um jeito de bater e sacodir a cidadela anfitriã.

Sem Hulk, mas com Everson

Hulk deixou o campo logo no segundo tempo, com um incômodo muscular, mas nada grave, segundo os médicos do clube cariijó. E o craque não precisava esta em campo. Forte pelo lado esquerdo, o Galo chegou ao segundo gol, quando Rony, após centro de Scarpa, forçou o gol contra de Carvalho. Quem brilharia, no entanto, seria Everson. Alonso derubou Ligeiro, que pegou a bola e foi para a cobrança de pênalti. O goleiro cresceu e pegou.

TOMBENSE 0X2 ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 22/02/2025, às 19h

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

TOMBENSE: Matheus; Júlio Henrique (Dorival, Intervalo), Carvalho, Mandovani e Mandai; João Vitor (Tacísio, 45’/2ºT), Dias e Oliveira (Jupi, 27’/2ºT); Jefferson Renan (Mila, Intervalo), Ligeiro (Cleiton, 33’/2ºT) e João Pedro. Técnico: Raul Cabral

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Franco, Menino (Rubens, 33’/2ºT) e Scarpa; Rony (Bernard, 28’/2ºT), Cuello (Deyverson, 28’/2ºT) e Hulk (Alisson, 4’/2ºT). Técnico: Cuca

Gol: Rony, 18’/1ºT (1-0), Carvalho (contra), 9’/2ºT (0-2)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Cartão Amarelo: Júlio Henrique, Mila, Carrvalho (TOM); Alonso, Alisson, Deyveson (CAM)

Cartão Vermelho:

