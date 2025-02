Filipe Luís fala da ‘boa forma’ do Flamengo e amizade com medalhões

Campeão pela terceira vez em apenas 23 partidas à frente do Flamengo, o técnico Filipe Luís comentou mais uma conquista à frente do Rubro-Negro. Após o triunfo por 5 a 0 sobre o Maricá, neste sábado (22), o comandante explicou a ótima atuação do Fla, exaltando que foi a primeira vez que o “caçula” do Carioca levou cinco gols no mesmo jogo. Além disso, ele citou sua amizade com os medalhões do time e deu seu pitaco sobre a polêmica dos gramados, que tomou o noticiário esportivo ao longo da última semana.

“Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram dentro de campo. É uma coisa que eu peço muito. Porque futebol tem que ser jogado com alegria. Eles estão em um momento de forma muito bom e isso se nota dentro de campo. Obviamente que temos muita coisa para ajustar. Mas ganhar não é fácil. Não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá. Teve três da Portuguesa. Então estou muito orgulhoso pelo momento. Continuar evoluindo, eles têm que se exigir cada vez mais para continuar fazendo uma grande temporada”, avaliou.

Medalhões do Flamengo

Posteriormente, o treinador falou sobre De Arrascaeta, titular e autor de um dos gols. Filipinho explicou que é amigo do jogador, assim como os outros com quem atuou junto desde 2019, como Gerson e Bruno Henrique.

“Eu falei para ele que se não estiver bem, não vai jogar (risos). São jogadores que, além de grandes e ídolos, são meus amigos. Eu seria hipócrita se dissesse que jogadores como Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta e não chamasse de amigos. Acho que foi justo ter ido falar com eles pessoalmente que vou tomar decisões que vão incomodar às vezes. O que eu esperava é que isso não afetasse a amizade porque é estritamente profissional. E a resposta dele foi que poderia ficar tranquilo que não iria mudar a amizade. Sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas do jogador para o treinador, ele vê como uma figura diferente. Já vivi isso. Existe uma hierarquia. Mas esses jogadores são tão grandes que sabem separar o lado humano do profissional. Em alguns momentos eu tomei decisões, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos e nunca deixaram de ser próximos a mim. A equipe está sempre na frente. Eles sabem que eu estou fazendo que acho que é o melhor para equipe e eles entendem bem isso”, explicou.

Polêmica dos gramados

Filipe Luís também respondeu pergunta sobre a polêmica dos gramados, um dos principais assuntos da semana. Ele revelou que concorda com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sobre a questão, exaltando que o “futebol é dos jogadores”.

“Muito importante que os jogadores se unam. O futebol é dos jogadores. Vi a entrevista do treinador do Palmeiras, o Abel (Ferreira), e eu concordo em tudo que ele falou. Talvez foi a primeira pessoa que não colocou política no jogo. Da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado tem que ter exigências gramado natural e bom. Tem que ter multa. Na Arábia e no Catar é 50 graus e o gramado um tapete. Poucas pessoas têm coragem de bater de frente e bater. O Brasil cresce a passos lentos porque falta gente mais agressivo com essas questões”, enfatizou.





