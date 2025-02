Grêmio se pronuncia sobre pênalti não marcado diante o Juventude

O Grêmio fez uma publicação para reclamar da arbitragem na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude neste sábado (22), pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão. Em suas redes sociais, o Tricolor postou o vídeo do polêmico lance do primeiro tempo, onde Monsalva sofre pênalti claro do zagueiro Abner.

O árbitro Jonathan Pinheiro (RS) e o árbitro de vídeo Douglas da Silva (RS) concluíram que não houve penalidade, o que levou a reclamações imediatas dos tricolores em campo. Segundo informações da “Radio Imortal”, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato fará uma manifestação pública ainda nesta madrugada.

“Alguém achou que não foi pênalti ao assistir esta imagem? Talvez só o árbitro e os responsáveis pelo VAR. A propósito, alguém consegue entender os critérios do VAR neste Gauchão? Nós, não! Mais uma vez, reforçamos: não queremos nenhum benefício. Queremos uma arbitragem justa! Perde o Grêmio e perde o futebol”, diz o comunicado.

Mais uma vez, reforçamos: não queremos nenhum benefício. Queremos uma arbitragem justa!

