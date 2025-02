Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Vasco e Botafogo fazem, neste domingo (23/2) um clássico decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. No momento, o Cruz-Maltino é o quarto colocado, com 12 pontos, um a mais do que o Botafogo, que é o sexto. Como apenas os quatro primeiros avançam para a semifinal, a vitória é o único resultado que interessa. Mesmo assim, não garante classificação, já que o Fluminense (com 14 pontos e em quinto lugar) pode ultrapassar os dois times da disputa pelo título, caso vença o jogo contra o rebaixado Bangu.

Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h, sob o comando de Eduardo Rizzati.