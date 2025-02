Barboza se desculpa após detonar planejamento do Botafogo: ‘Cabeça quente’

Barboza desculpou-se, na noite do último sábado (22), por ter criticado o planejamento do Botafogo para a temporada 2025, logo após a derrota por 2 a 0 para o Racing, na decisão da Recopa Sul-Americana. Na ocasião, o defensor falou sobre a demora alvinegra na contratação de um treinador.

Além do zagueiro, o atacante Savarino também deixou claro a insatisfação com o planejamento do clube. O posicionamento da dupla deixou John Textor furioso. Afinal, o dono da SAF do Botafogo não gostou de ver exposta publicamente a opinião dos jogadores pela falta de um nome para comandar o time.

“Na vida, nunca deixei de reconhecer quando poderia ter feito algo diferente e por isso resolvi escrever essa mensagem. No final do jogo, de cabeça quente, falei coisas que repercutiram de uma forma que não deveria acontecer. Em nenhum momento tive o intuito de criticar as decisões da diretoria, e por isso faço essa retratação pública. Gostaria de deixar isso claro. Sigo plenamente confiante em quem nos respalda e com a mesma convicção no trabalho que nos levou ao caminho dos títulos. Seguirei forte, trabalhando com seriedade e honrando essas cores que me orgulha vestir”, escreveu Barboza.

Barboza também elogia Textor

Em seguida, o defensor finalizou a mensagem agradecendo Textor por viver a melhor fase em sua carreira.

“Estamos todos juntos pelos objetivos do Botafogo e por nossos sonhos e os de nossa gente. Queremos ganhar, é nossa obsessão. Todos passam por momentos difíceis e aqui neste clube aprendemos a nos levantarmos juntos, time diretoria e torcida, mesmo sem a simpatia de muitos. Vivo o melhor momento da minha carreira e agradeço ao clube ao John Textor por isso”.

Neste domingo (23), Botafogo encara o Vasco, em São Januário, às 18h30 (de Brasília), em busca de uma vaga às semifinais do Campeonato Carioca.

