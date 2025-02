Napoli perde para o Como e vê liderança escapar no Campeonato Italiano

O Napoli perdeu grande chance de retomar a liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo (23), a equipe visitou o Como pela 26ª rodada e foi derrotado por 2 a 1. Assim, diante da vitória da Inter de Milão sobre o Genoa, caiu para a segunda colocação da competição. Rrahmani (contra) e Assane Diao marcaram os gols do time da casa, com Raspadori descontando para os napolitanos.

Dessa maneira, a Inter de Milão lidera o Calcio com 57 pontos, um a mais que o Napoli. Já o Como permanece em 13º, agora com 28.

Na próxima rodada, o Napoli fará o jogo de líderes contra a Inter de Milão, no sábado (1), às 14h (de Brasília). Já o Como visita a Roma, no mesmo horário, no domingo (2).

Logo no início do jogo, o Como abriu o placar na infelicidade de Rrahmani, que acabou por fazer gol contra. Aos 17, contudo, o Napoli conseguiu o empate com Raspadori, aproveitando-se de falha na defesa do time anfitrião.

Os napolitanos mantiveram controle do jogo, com maior posse de bola. Somente no primeiro tempo, foram mais de 60%. No entanto, faltava mais um gol. Na etapa final, os jogadores da equipe visitante ainda pediram um pênalti por toque na mão dentro da área, porém o árbitro mandou a partida seguir. McTominay quase virou o placar em chute de dentro da área que parou no goleiro.

Se o empate já era ruim, a derrota foi catastrófica para os planos do Napoli no Calcio. Assane Diao recebeu de Nico Paz e matou o jogo com uma finalização precisa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.