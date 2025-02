Inter de Limeira x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Santos, mais uma vez com Neymar em campo, busca a sua classificação para as quartas de final do Paulistão. Para isso, precisa ratificar o bom momento neste duelo pela última rodada, neste domingo, 23/2. O jogo será às 18h30, de Brasília, fora de casa, contra a desesperada Inter de Limeira, que precisa de um bom resultado para escapar do rebaixamento. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo pelo Paulistão. O elétrico Christian Rafael comandará o tradicional pré-jogo, a partir das 17h. E com a bola rolando, estará na narração.

Christian Rafael narra este Inter de Limeira x Santos. Além dele, a cobertura da Voz do Esporte contará com os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Christopher Henrique.

