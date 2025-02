Porto x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Vitória de Guimarães fecham a 23ª rodada do Campeonato Português, nesta segunda-feira (24) de fevereiro, às 17h15 (horário de Brasília). O duelo terá como palco o estádio do Dragão, localizado em Porto, em Portugal. O Porto busca se reinventar para seguir vivo nesta temporada – até para retornar ao G-3. Contudo, o Vitória tem os mesmos objetivos, já que não atravessa fase positiva.

Nenhuma destas equipes atravessa fase de confiança. O Porto lutou em seu último duelo, mas foi eliminado da Liga Europa. A equipe venceu somente 1 jogo em suas últimas atuações. São números parecidos com o do seu rival. Todavia, o Vitória não perde há 3 jogos. Mas tem muito mais dificuldades atuando longe de casa.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega o Porto

O Porto iniciará a sua partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Português, sabendo da necessidade em ter que se reinventar, para seguir vivo na temporada. Afinal, m poucas semanas, a equipe saiu da intensa briga pelo título, para a quarta colocação na tabela de classificação.

No meio de semana, lutou em campo, mas acabou sendo eliminado da Liga Europa, perdendo para a Roma, por 3 a 2, como visitante. Foi a única derrota sofrida pelo clube nos últimos 6 jogos. Todavia, o Porto venceu somente 1 jogo em suas últimas 5 atuações. O Porto marcou gols em seus últimos 6 jogos, mas somente duas vezes saiu do básico nestes duelos. Ademais, a equipe não venceu em seus últimos 4 jogos em casa.

Como chega o Vitória de Guimarães

O Vitória iniciará a sua partida válida pelo duelo da 23ª rodada do Campeonato Português, estando atravessando momento bastante semelhante ao do seu rival. Ou seja, é um time competitivo, mas pouco impressionante. O Vitória chega a este duelo sem derrotas em seus últimos 3 jogos, mas tem somente um triunfo nas últimas 6 atuações.

Em seu último duelo, fez um jogo duro diante do forte Braga, ficando no 0 a 0, como mandante. Todavia, este duelo marcou a terceira vez em seus últimos 4 duelos, onde o Vitória saiu de campo sem conseguir balançar as redes adversárias. Todavia, não sofreu gols nos seus últimos 3 duelos. Mesmo conseguindo pontuar longe de casa, o Vitória não venceu em seus últimos 5 jogos nesta condição.

PORTO X VITÓRIA DE GUIMARÃES

Campeonato Português – 23ª Rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; Zé Pedro, Otávio e Tiago Djaló; Pepê, Eustaquio, Varela e Francisco Moura; Rodrigo Mora, Fábio Vieira e Samu. Técnico: Martín Anselmi

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Bruno Varela; Maga, Filipe Relvas, Borevkovic e João Mendes; Tiago Silva, Tomás Händel e Samu; Nuno Santos, Arcanjo e Jesús Ramírez (Nélson Oliveira). Técnico: Luís Freire

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

VAR: Rui Costa

